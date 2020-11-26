Смотреть фильмы онлайн в hd качестве

Утиные истории 3 сезон 1-17,18,19 серия 2020
WEB-DL
3 сезон 18 серия
Утиные истории 3 сезон 1-17,18,19 серия 2020
Discovery. Золотая лихорадка 11 сезон 1-4,5,6 серия 2020
HDTV
11 сезон 5 серия
Discovery. Золотая лихорадка 11 сезон 1-4,5,6 серия 2020
Детство Шелдона 4 сезон 1-3,4,5 серия 2020
WEBRip
4 сезон 4 серия
Детство Шелдона 4 сезон 1-3,4,5 серия 2020
Аванпост 3 сезон 1-7,8,9 серия 2020
WEBRip
3 сезон 8 серия
Аванпост 3 сезон 1-7,8,9 серия 2020
Воин 2 сезон 1-8,9,10 серия 2020
WEBRip
2 сезон 10 серия
Воин 2 сезон 1-8,9,10 серия 2020
Хороший доктор 4 сезон 1-4,5,6 серия 2020
WEBRip
4 сезон 5 серия
Хороший доктор 4 сезон 1-4,5,6 серия 2020
Спецназ 4 сезон 1-2,3,4 серия 2020
WEBRip
4 сезон 2 серия
Спецназ 4 сезон 1-2,3,4 серия 2020
Мандалорец 2 сезон 1-5,6,7 серия 2020
WEBRip
2 сезон 6 серия
Мандалорец 2 сезон 1-5,6,7 серия 2020
Симпсоны 32 сезон 1-7,8,9 серия 2020
BDRip
32 сезон 8 серия
Симпсоны 32 сезон 1-7,8,9 серия 2020
Пожарная часть 19 4 сезон 1-2,3,4 серия 2020
WEBRip
4 сезон 3 серия
Пожарная часть 19 4 сезон 1-2,3,4 серия 2020
Анатомия страсти / Анатомия Грей 17 сезон 1-3,4,5 серия 2020
WEBRip
17 сезон 4 серия
Анатомия страсти / Анатомия Грей 17 сезон 1-3,4,5 серия 2020
Проклятие острова Оук 8 сезон 1-2,3,4 серия 2020
8 сезон 1 серия
Проклятие острова Оук 8 сезон 1-2,3,4 серия 2020
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Чёрно-белая семёрка 1 сезон 1-8,9,10 серия 2020
Чёрно-белая семёрка 1 сезон 1-8,9,10 серия 2020
0
0
Рейтинг:
WEBRip
1 сезон 10 серия
Год выпуска: 2020
Перевод: Ultradox
Страна: Индия
Жанр: криминал
В ролях: Сумит Вьяс, Нидхи Сингх, Джэтин Сарна, Санджай Батра, Monika Choudhary, Сатьяджит Раджпут, Санджай Сварадж, Raynu Verma
В бытность студентом Юдвир совершенно не интересуется высокой политикой, но уже начинает применять приемы «грязных игр». Для того, чтобы победить своих противников на выборах в колледже, он добывает компромат на своих противников, что помогает ему выиграть...
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За и против 2 сезон 1-3,4,5 серия 2018
За и против 2 сезон 1-3,4,5 серия 2018
0
0
Рейтинг:
2 сезон 4 серия
Год выпуска: 2018
Перевод: Ultradox, ViruseProject
Страна: Дания
Жанр: драма, комедия
Режиссер: Миккел Серуп, Парминдер Сингх, Могенс Х. Кристиансен
В ролях: Ларс Ранте, Лене Мария Кристенсен, Лотта Андерсен, Эмма Б. Маротт, Каспер Лефвалль Стенсбирк, Эмиль Тольструп, Бехруз Банисси, Мортен Броун Йоргенсон, Мортен Суурбалле, Рикке Бельде
ерои датского сериала За и против – на первый взгляд, заурядная пара, воспитывающая двоих детей и погрязшая в финансовых и семейных проблемах. Все меняется после неожиданной встречи главы семьи Эрика со старой знакомой. Выясняется, что в прошлом Эрик и Нина...
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24 часа: Япония 1 сезон 1-8,9,10 серия 2020
24 часа: Япония 1 сезон 1-8,9,10 серия 2020
0
0
Рейтинг:
WEBRip
1 сезон 9 серия
Год выпуска: 2020
Перевод: Ultradox
Страна: Япония
Жанр: триллер, криминал
Режиссер: Косукэ Судзуки
В ролях: Тосиаки Карасава, Сюхэй Уэсуги, Ацухиро Инукаи, Мики Янаги
Сюжет сериала очень притягателен, захватывает своими деталями. Главный герой сталкиваясь с трудностями, проявляет сообразительность в решении проблем. Сериал стоит смотреть тем, кто любит запутанный и сложный сюжет, где нужно размышлять. Не смотря на то, что сериал...
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Постучись в мою дверь 1-20,21,22 серия (турецкий сериал 2020) на русском все серии
Постучись в мою дверь 1-20,21,22 серия (турецкий сериал 2020) на русском все серии
+25
27
Рейтинг:
1 сезон 21 серия
Год выпуска: 2020
Страна: Турция
Жанр: мелодрама, комедия
Режиссер: Эндер Михлар / Ender Mıhlar
В ролях: Керем Бюрсин / Kerem Bürsin, Ханде Эрчел / Hande Erçel, Неслихан Йельдан / Neslihan Yeldan, Эврим Доган / Evrim Doğan, Биге Онал / Bige Önal
Постучись в мою дверь - история о молодой, целеустремленной девушке, которая всеми силами старается изменить свою жизнь. Ее мечта - получить образование за границей, найти достойную работу и помочь семье преодолеть финансовые трудности. Все складывается отлично...
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Гора сердца / Душевная боль 1-6,7,8 серия (турецкий сериал 2020) на русском все серии
Гора сердца / Душевная боль 1-6,7,8 серия (турецкий сериал 2020) на русском все серии
0
0
Рейтинг:
WEBRip
1 сезон 7 серия
Год выпуска: 2020
Перевод: Любительский двухголосый
Страна: Турция
Жанр: драма
Режиссер: Yahya Samanci
В ролях: Гюльсим Али, Берк Атан, Эге Айдан, Чигдем Аигюн, Semih Ertürk, Эсер Еюбоглу, Nuri Gökasan, Феза Исик, Назли Пинар Кая, Ферди Санджар
Чтобы кто не говорил, а всё-таки сельские жители сильно отличаются от городских по своему менталитету. Естественно, в этом вопросе, как в любом из правил бывают исключения, но вообще люди сильно разнятся. Причём это особо не зависит от страны проживания...
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Клятва 1-290,291,292 серия (турецкий сериал 2019) на русском все серии
Клятва 1-290,291,292 серия (турецкий сериал 2019) на русском все серии
+10
10
Рейтинг:
WEBRip
1 сезон 291 серия
Год выпуска: 2019
Перевод: Субтитры, Не требуется, Любительский одноголосый, Одноголосый закадровый, Любительский двухголосый
Страна: Турция
Жанр: драма
Режиссер: Serkan Mut, Айхан Озен
В ролях: Özge Yagiz, Gokberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Джейда Олгунер, Гюль Арджан, Berkent Müftüler, Derya Kurtulus, Cansin Mina Gür, Tugçe Ersoy
Сериал "Клятва" рассказывает о девушке Рейхан. Девушка рано потеряла мать и теперь живет одна в деревне. Ей всегда помогал один богатый господин Хикмет Тархун, он был бизнесменом. Для Рейхан он был как дядя. Однажды он приехал к девушке и сделал...
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Незабытая 1-4 серия (сериал 2020, Россия-1)
Незабытая 1-4 серия (сериал 2020, Россия-1)
0
0
Рейтинг:
1 сезон 4 серия
Год выпуска: 2020
Перевод: Не требуется
Страна: Россия
Жанр: мелодрама
Режиссер: Андрей Селиванов
В ролях: Дарья Авратинская, Александр Константинов, Михаил Горевой, Арина Жаркова, Светлана Иванникова, Ирина Лосева, Сергей Ракша, Артем Орлов, Владимир Колида, Сергей Генкин
Судьба постоянно переплетает пути Ларисы и Даны, главных героинь мини-сериала Незабытая 2020 на Россия-1. Маленькая целеустремлённая девочка едва свыклась с неожиданной женитьбой отца, как случилась трагедия. Теперь новоиспечённая...
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Воин 2 сезон 1-8,9,10 серия 2020
Воин 2 сезон 1-8,9,10 серия 2020
+63
65
Рейтинг:
WEBRip
2 сезон 10 серия
Год выпуска: 2019
Перевод: KerobTV, Кириллица, Alexfilm, LostFilm, Jaskier, HDrezka Studio, Украинский, Gears Media
Страна: США
Жанр: боевик, драма, история
Режиссер: Лони Перистер, Лин Одинг, Дэвид Петрарка
В ролях: Джейсон Дж. Тобин, Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Киран Бью, Дайян Доан, Дин Джаггер III, Лэнгли Кирквуд, Перри Юнг, Райан Крюгер, Рич Тинг
В конце 1800-х годов, одарённый мастер боевых искусств иммигрирует из Китая в Сан-Франциско. В китайском квартале Америки после гражданской войны рассказывается история о молодом чуде боевых искусств, который не по своей воле оказывается втянутым...
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Частный детектив Магнум 3 сезон 1-2,3,4 серия 2020
Частный детектив Магнум 3 сезон 1-2,3,4 серия 2020
+1
5
Рейтинг:
WEB-DL
3 сезон 1 серия
Год выпуска: 2018
Перевод: TVShows, Newstudio, HDrezka Studio
Страна: США
Жанр: боевик, криминал, приключения
Режиссер: Джастин Лин
В ролях: Джей Эрнандес, Пердита Викс, Стефен Хилл, Захари Найтон, Сон Ган, Кими Бальмилеро, Майкл Беняер, Romualdo Castillo, Джек Катмор-Скотт, Фэйт Фэй
Частный детектив Магнум - история о мужчине, долгое время служившем в горячих точках, а ныне находящемся на должности начальника охраны у одного очень влиятельного и богатого американского бизнесмена. Помимо работы в охране, главный герой занимается...
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Отдел по борьбе с преступностью 1 сезон 1-19,20,21 серия 2017
Отдел по борьбе с преступностью 1 сезон 1-19,20,21 серия 2017
0
0
Рейтинг:
WEBRip
1 сезон 20 серия
Год выпуска: 2017
Перевод: Ultradox
Страна: Гонконг
Жанр: драма, криминал
Режиссер: Джулиан Чэн
В ролях: Джордан Чан, Дэнни Чань, Сэм Ли, Брайан Томас Баррелл, Бьянка Стам, Джастин Чун, Анита Чуи, Майкл Чан, Филипп Жоли, Кен Вон
Гонконг, доживает свои последние годы в качестве колонии Британской империи. Политические и социальные изменения являются благодатной почвой для роста и процветания преступных сообществ. На первые места выходят преступники нового поколения...
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