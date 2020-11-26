Смотреть фильмы онлайн в hd качестве

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Популярные сериалы
Ветреный 1-49,50,51 серия (турецкий сериал 2019-2020) на русском все серии Тайны следствия 20 сезон 1-24 серия (сериал 2020) все серии подряд Утиные истории 3 сезон 1-17,18,19 серия 2020 Основание Осман 1-35,36,37 серия (турецкий сериал 2019) на русском все серии Тайны следствия 20 сезон 1-2,3,4 серия 2020 Discovery. Золотая лихорадка 11 сезон 1-4,5,6 серия 2020 Грозный 1-8 серия (сериал 2020) все серии подряд Перевал Дятлова 1-6,7,8 серия 2020 Детство Шелдона 4 сезон 1-3,4,5 серия 2020 Аванпост 3 сезон 1-7,8,9 серия 2020
WEBRip
1 сезон 10 серия
Перевод: Ultradox
Страна: Индия
Жанр: криминал
В бытность студентом Юдвир совершенно не интересуется высокой политикой, но уже начинает применять приемы «грязных игр». Для того, чтобы победить своих противников на выборах в колледже, он добывает компромат на своих противников, что помогает ему выиграть...
2 сезон 4 серия
Год выпуска: 2018
Перевод: Ultradox, ViruseProject
Страна: Дания
Жанр: драма, комедия
Режиссер: Миккел Серуп, Парминдер Сингх, Могенс Х. Кристиансен
ерои датского сериала За и против – на первый взгляд, заурядная пара, воспитывающая двоих детей и погрязшая в финансовых и семейных проблемах. Все меняется после неожиданной встречи главы семьи Эрика со старой знакомой. Выясняется, что в прошлом Эрик и Нина...
WEBRip
1 сезон 9 серия
Перевод: Ultradox
Страна: Япония
Жанр: триллер, криминал
Режиссер: Косукэ Судзуки
В ролях: Тосиаки Карасава, Сюхэй Уэсуги, Ацухиро Инукаи, Мики Янаги
Сюжет сериала очень притягателен, захватывает своими деталями. Главный герой сталкиваясь с трудностями, проявляет сообразительность в решении проблем. Сериал стоит смотреть тем, кто любит запутанный и сложный сюжет, где нужно размышлять. Не смотря на то, что сериал...
1 сезон 21 серия
Жанр: мелодрама, комедия
Режиссер: Эндер Михлар / Ender Mıhlar
Постучись в мою дверь - история о молодой, целеустремленной девушке, которая всеми силами старается изменить свою жизнь. Ее мечта - получить образование за границей, найти достойную работу и помочь семье преодолеть финансовые трудности. Все складывается отлично...
WEBRip
1 сезон 7 серия
Перевод: Любительский двухголосый
Жанр: драма
Режиссер: Yahya Samanci
Чтобы кто не говорил, а всё-таки сельские жители сильно отличаются от городских по своему менталитету. Естественно, в этом вопросе, как в любом из правил бывают исключения, но вообще люди сильно разнятся. Причём это особо не зависит от страны проживания...
WEBRip
1 сезон 291 серия
Год выпуска: 2019
Перевод: Субтитры, Не требуется, Любительский одноголосый, Одноголосый закадровый, Любительский двухголосый
Жанр: драма
Режиссер: Serkan Mut, Айхан Озен
Сериал "Клятва" рассказывает о девушке Рейхан. Девушка рано потеряла мать и теперь живет одна в деревне. Ей всегда помогал один богатый господин Хикмет Тархун, он был бизнесменом. Для Рейхан он был как дядя. Однажды он приехал к девушке и сделал...
1 сезон 4 серия
Перевод: Не требуется
Страна: Россия
Жанр: мелодрама
Режиссер: Андрей Селиванов
Судьба постоянно переплетает пути Ларисы и Даны, главных героинь мини-сериала Незабытая 2020 на Россия-1. Маленькая целеустремлённая девочка едва свыклась с неожиданной женитьбой отца, как случилась трагедия. Теперь новоиспечённая...
WEBRip
2 сезон 10 серия
Год выпуска: 2019
Перевод: KerobTV, Кириллица, Alexfilm, LostFilm, Jaskier, HDrezka Studio, Украинский, Gears Media
Страна: США
Жанр: боевик, драма, история
Режиссер: Лони Перистер, Лин Одинг, Дэвид Петрарка
В конце 1800-х годов, одарённый мастер боевых искусств иммигрирует из Китая в Сан-Франциско. В китайском квартале Америки после гражданской войны рассказывается история о молодом чуде боевых искусств, который не по своей воле оказывается втянутым...
WEB-DL
3 сезон 1 серия
Год выпуска: 2018
Перевод: TVShows, Newstudio, HDrezka Studio
Страна: США
Жанр: боевик, криминал, приключения
Режиссер: Джастин Лин
Частный детектив Магнум - история о мужчине, долгое время служившем в горячих точках, а ныне находящемся на должности начальника охраны у одного очень влиятельного и богатого американского бизнесмена. Помимо работы в охране, главный герой занимается...
WEBRip
1 сезон 20 серия
Год выпуска: 2017
Перевод: Ultradox
Страна: Гонконг
Жанр: драма, криминал
Режиссер: Джулиан Чэн
В ролях: Джордан Чан, Дэнни Чань, Сэм Ли, Брайан Томас Баррелл, Бьянка Стам, Джастин Чун, Анита Чуи, Майкл Чан, Филипп Жоли, Кен Вон
Гонконг, доживает свои последние годы в качестве колонии Британской империи. Политические и социальные изменения являются благодатной почвой для роста и процветания преступных сообществ. На первые места выходят преступники нового поколения...
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